پخش زنده
امروز: -
امام جمعه میاندوآب گفت: زنده نگه داشتن ۹ دی، پاسداشت حقیقت و پاسخ قاطع ملت به فتنهها و جریانهای انحرافی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی گرامیداشت ۹ دی با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد
امام جمعه میاندوآب گفت: یومالله ۹ دی جلوهای روشن از بصیرت، ولایتمداری و حضور آگاهانه مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام حسنزاده افزود: زنده نگه داشتن ۹ دی، پاسداشت حقیقت و پاسخ قاطع ملت به فتنهها و جریانهای انحرافی است.
وی تصریح کرد: گرامیداشت این روز باید با محتوای روشنگرانه و مشارکت گسترده مردم برگزار شود تا پیام بصیرت و وحدت بهدرستی منتقل گردد.
مراسم گرامیداشت ۹ دی در مصلی امام خمینی ره این شهرستان برگزار خواهد شد