امام جمعه میاندوآب گفت: زنده نگه داشتن ۹ دی، پاسداشت حقیقت و پاسخ قاطع ملت به فتنه‌ها و جریان‌های انحرافی است.

تجلی بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه مردم در یوم‌الله ۹ دی

تجلی بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه مردم در یوم‌الله ۹ دی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی گرامیداشت ۹ دی با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد

امام جمعه میاندوآب گفت: یوم‌الله ۹ دی جلوه‌ای روشن از بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسن‌زاده افزود: زنده نگه داشتن ۹ دی، پاسداشت حقیقت و پاسخ قاطع ملت به فتنه‌ها و جریان‌های انحرافی است.

وی تصریح کرد: گرامیداشت این روز باید با محتوای روشنگرانه و مشارکت گسترده مردم برگزار شود تا پیام بصیرت و وحدت به‌درستی منتقل گردد.

مراسم گرامیداشت ۹ دی در مصلی امام خمینی ره این شهرستان برگزار خواهد شد