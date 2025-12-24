پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی در کنایه به سخنان مورگان اورتگاس نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نوشت: تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: «ما آمادهٔ مذاکرهای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناختهشدهی بینالمللی خود را فراموش کنید!»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیدعباس عراقچی» با اشاره به اینکه «این دیکتهکردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکرهای معنادار! ـ» ادامه داد: جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند و ما هم همان کاری را کردیم که همیشه میکنیم: کسانی را که به ما حمله کردند درهم کوبیدیم و کاری کردیم که از کردهٔ خود پشیمان شوند.
«دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمبافکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آنها را موفقیت جلوه دهید! بهجای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.