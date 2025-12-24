پخش زنده
مراسم قرعه کشی ۲۸ قطعه زمین مسکن ملی فاز ۴ برای متقاضیان واجد شرایط شهرستان کمیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در جلسهای ۸ نفر از معتمدین شهرستان فراهان به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی و ۵ نفر هم عضو علی البدل به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی این شهرستان انتخاب شدند.
------------
-----------
اردوهای توانمندسازی دانشآموزان مقطع متوسطه اول استان مرکزی با محوریت آموزش مهارتهای حل مسئله، به مدت ۱۰ روز در مجموعه فرهنگی-تربیتی امام خمینی (ره) در خمین برگزار شد.
----------------------
سردار عمو مهدی فرمانده سپاه حضرت روح اله استان با هدف تکریم مقام شهدا با حضور در منزل خانواده شهدای اقتدار و جنگ ۱۲ روزه خمین از صبر و استقامت آنها قدردانی کرد.
-------------
در مراسمی سرهنگ «علی یعقوبی» بهعنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان شازند معرفی و از زحمات سرهنگ رضایی قدر دانی شد.