پخش زنده
امروز: -
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تأکید بر ادامه حملات نظامی در سوریه و غزه تا دستیابی به اهداف مورد نظر گفت ارتش این رژیم از سوریه عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم اسرائیل در سخنانی ادعایی اعلام کرد ارتش به خلع سلاح جنبش حماس متعهد است و این هدف را دنبال میکند.
وی در مورد وضعیت راهبردی در مرزهای شمالی اراضی اشغالی گفت ارتش اسرائیل از منطقه جبلالشیخ (سوریه) عقبنشینی نخواهد کرد.
پیش از این، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علی رغم تمایل دولت و نظام جدید سوریه به حل اختلافات با تلآویو، اعلام کرده بود این رژیم قصد دارد از دمشق تا جبل الشیخ که بلندترین کوه مشرف بر منطقه است، منطقه عاری از سلاح ایجاد کند.
نتانیاهو همچنین گفت که تلآویو بر حمایت از مرزهای رژیم اشغالگر قدس به ویژه مرزهای شمالی اصرار دارد.
این ادعاهای نتانیاهو صراحتا از نیت اشغال بخشهایی از جنوب کشور سوریه پرده بر میدارد؛ کشوری که از پیش، بلندیهای جولانش توسط این رژیم اشغال شده و با فروپاشی دولت سابق سوریه، مناطق دیگری به این اراضی اشغالی افزوده شده است.
کاتس همچنین اظهار داشت: «ما همچنان به تلاش برای اجرای تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله و دور کردن آن از مرز ادامه میدهیم.»