پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اروپا، امنیت اوکراین را امنیت این قاره اعلام و بر تداوم حمایت از کییف در مقابل مسکو تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اورسولا فوندرلاین طی پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: ما هرگز نمیتوانیم فداکاری مردم اوکراین را جبران کنیم، اما از مبارزه آنان برای بقا، هرچقدر که لازم باشد، حمایت خواهیم کرد.
این مقام اروپایی در یک اعتراف ضمنی به قربانی شدن اوکراین برای حفاظت از کشورهای اروپای غربی در مقابل تهدید روسیه گفت: امنیت اوکراین، امنیت ماست.
فوندرلاین افزود: ما تاکنون ۱۹۳ میلیارد یورو کمک مالی، نظامی و بشردوستانه به اوکراین ارائه کردهایم و بهتازگی نیز با اختصاص ۹۰ میلیارد یوروی دیگر برای ۲ سال آینده موافقت کردهایم.
کشورهای اروپایی، روسیه را تهدیدی بلندمدت برای خود فرض کرده و نگران حمله مسکو به دیگر کشورهای اروپایی هستند.
بروکسل اکنون به مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین تبدیل شده و در حالی که واشنگتن خواهان امتیازدهی گسترده کییف به مسکو است، اتحادیه اروپا خواهان تضعیف کرملین است.