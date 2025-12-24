یکی دو ماه مانده به سال نو میلادی، شبکه‌های فرانسوی راه‌های صرفه جویی و مدیریت هزینه‌های زندگی را آموزش دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ یکی دو ماه مانده به سال نو میلادی، شبکه‌های فرانسوی راه‌های صرفه جویی و مدیریت هزینه‌های زندگی را آموزش دادند. نیکلا دوز کارشناس اقتصادی در تلویزیون گفت: شرایط ما در سال ۲۰۲۵، در ۶۵ سال گذشته سابقه نداشته است. وی می‌گوید سال ۲۰۲۵، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بدترین سال است. از بحران اقتصادی ۱۹۶۰ هم بدتر بوده است.

طبق نظرسنجی ها، سال ۲۰۲۵ فرانسوی‌ها به طور میانگین ۴۷۰ یورو برای خرید و هدایای سال نو اختصاص دادند؛ ۳۸ یورو کمتر از پارسال و ۵۹ یورو کمتر از ۲۰۲۲. یک شهروند فرانسوی هنگام خرید کتابی ۴ یورویی می‌گوید: باید در خرید هدیه صرفه جویی کنیم. امسال تصمیم گرفتم برای خانواده هدیه نخرم و فقط برای بچه‌ها بخرم.

شهروندان فرانسوی به دنبال راه‌هایی برای خرید ارزانتر‌اند مثل حراج‌ها یا تخفیف ها. مشتریان می‌گویند: پس انداز کردن امروز به علت هزینه‌های پیش بینی نشده خیلی سخت است؛ باید خیلی مراقب باشیم تا با حداقل‌ها زندگی را بگذرانیم و خود را نجات بدیم. یکی دیگر از مشتریان هم درباره چگونگی انتخاب کالا می‌گوید: من به تخفیف‌ها نگاه می‌کنم، مقایسه می‌کنم و بعد می‌خرم، ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، باید خیلی در خرید‌ها دقت کنیم.

نیکلا دوز کارشناس اقتصادی، آمریکا را از ریشه‌های مشکلات اقتصادی فرانسه می‌داند. او به شبکه ب اف‌ام فرانسه گفت: بین جنگ تجاری که آمریکا به راه انداخته و کندی باورنکردنی رشد اقتصادی، مسلما رابطه‌ای هست.

در این شرایط، بازار خرید اجناس و کالا‌های دست دوم در فرانسه داغ‌تر شده. پیش بینی شبکه ب اف‌ام فرانسه این است که از هر سه فرانسوی، دست کم یک نفر هدیه دست دوم می‌خرد. یکی از مشتریان می‌گوید: برای سال نو، یه هدیه نو برای بچه‌ها خریدم و برای بقیه خانواده، هدایای دست دوم.

آمار‌ها نشان می‌دهد از هر ۱۰ فرانسوی، ۴ نفر برای خرید نوئل، پول قرض کرده‌اند.