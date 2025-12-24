پخش زنده
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده بمباران زمین فوتبال چوار ایلام، یکی از جنایات غیرنظامی دوران دفاع مقدس، با حضور خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان در شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانوادههای شهدا و جانبازان حمله هوایی رژیم بعث عراق به زمین فوتبال چوار، به طرفیت دولت آمریکا، با حضور جمعی از خانوادههای آسیبدیدگان و به ریاست قاضی حسینزاده در استان ایلام برگزار شد.
این دادگاه مربوط به حادثه ۲۳ بهمن ۱۳۶۵ است که در جریان آن، هواپیماهای رژیم بعث در جریان یک مسابقه فوتبال در زمین چوار، با بمباران هوایی موجب شهادت ۱۵ نفر از بازیکنان، مربیان و تماشاگران و مجروح و جانباز شدن ۱۳ نفر دیگر شدند.
«قاضی حسینزاده» رئیس دادگاه رسیدگی به جنایت بمباران زمین فوتبال چوار در این جلسه با اشاره به قوانین داخلی و مصوبات مرتبط، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده و استماع دعوا علیه دولت آمریکا را تشریح کرد و تأکید داشت: قوه قضائیه براساس قانون موظف به پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی در برابر دولتهایی است که در جنایات علیه ملت ایران نقش داشتهاند.
در ادامه، وکیل شکات با بیان جزئیات حادثه، این حمله را اقدامی عمدی علیه غیرنظامیان دانست و تأکید کرد: بمباران زمین فوتبال چوار با پشتیبانی تسلیحاتی، لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا و برخی کشورهای دیگر انجام شده است.