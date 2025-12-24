سرپرست انتظامی شهرستان رفسنجان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از فضای مجازی و وعده اعطای وام و استخدام، از دو شهروند کلاهبرداری کرده بود.

وی گفت: در پی مراجعه دو نفر از شهروندان به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به‌عنوان کارمند یکی از ادارات استان کرمان از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند و مبلغ ۸۲۰ میلیون ریال کلاهبرداری‌شده نیز به حساب مالباختگان بازگردانده شد.

سرپرست انتظامی رفسنجان با هشدار به شهروندان، از آنان خواست در برابر وعده‌های استخدام و دریافت وام در فضای مجازی هوشیار باشند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق مراجع رسمی گزارش دهند.