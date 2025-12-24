پخش زنده
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: بخش بزرگی از موفقیتهای ارتش نتیجه همکاری، از خودگذشتگی، تلاش و ایثار همسران کارکنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام عباس محمدحسنی در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس با فرماندهان ارتش با بیان اینکه بسیاری از همسران و فرزندان دختر کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزههای فرهنگی، قرآنی، علمی، سیاسی و... جزو چهرههای درخشان میهن عزیزمان هستند، گفت: براساس فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) بیش از نیمی از ثواب کار کارکنان نیروهای مسلح سهم همسران آنها است،
