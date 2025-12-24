سخنگوی وزارت خارجه گفت: «لفّاظی نماینده آمریکا در خصوص دیپلماسی و مذاکره صرفا یک بازی تبلیغاتی با هدف فریب افکار عمومی است. بر خلاف ایران که همواره به دیپلماسی "معنادار" پایبند بوده است، آمریکا نشان داده که نه حسن نیت دارد نه جدیت.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره بیستمین گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، صبح سه شنبه به وقت محلی (دوم دی ماه ۱۴۰۴ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵) برگزار شد. صحن شورای امنیت هنگام برگزاری این نشست به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شد و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و چین مخالفت صریح خود را با در دستور کار قرار دادن قطعنامه‌ای که عمر آن طبق متن برجام به انتها رسیده، اعلام کردند.

در بخشی از این نشست، مورگان اورتگاس، نماینده ایالات متحده آمریکا با تکرار ادعا‌های بی پایه و اساس درباره دلایل بن بست به وجود آمده در مذاکرات رفع تحریم ایران گفت: «ایالات متحده همچنان برای گفت‌و‌گو‌های رسمی با ایران آماده است؛ اما فقط در صورتی که تهران آمادۀ گفت‌وگویی مستقیم و معنادار باشد.»

نماینده دولت آمریکا در ادامه با تکرار برخی مطالبه‌های حداکثری از ایران ادعا کرد که «هیچ‌گونه غنی‌سازی نباید در داخل ایران انجام شود، و این همچنان اصل ثابت ماست.»

مورگان اورتگاس با تحریف تحولات رخ داده در رابطه تهران و واشنگتن و اشاره نکردن به سیاست فشار حداکثری ایالات متحده در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ و به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی و تجاوز نظامی به خاک ایران در دوره دوم ریاست جمهوری او، ادعا کرد که «در هر دو دولت، رئیس‌جمهور ترامپ دست دیپلماسی را به سوی ایران دراز کرده است.»

نماینده آمریکا در پایان با مخاطب قرار دادن نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: «شما به‌جای آن‌که آن دست دیپلماسی را بگیرید، همچنان دست خود را در آتش می‌کنید. آقا، از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی رئیس‌جمهور ترامپ را بپذیرید. این دست به سوی شما دراز شده است.»

درباره آنچه در صحن شورای امنیت گذشت با اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه گفت و گوی کوتاهی داشتیم:

ساعاتی پیش در جلسه شورای امنیت پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ شاهد سخنان نماینده آمریکا بودیم که در آن مدعی تمایل امریکا به مذاکره مستقیم و معنادار با ایران و البته به شکل مستقیم شد. در همین سخنان، نماینده امریکا مجددا به ضرورت غنی سازی صفر در ایران تاکید کرد.

پاسخ وزارت خارجه ایران به این پیشنهاد و موضوعات مختلف مطرح شده در آن اعم از تاکید بر مذاکره مستقیم و البته غنی سازی چیست؟

حرف نماینده آمریکا نه 'پیشنهاد' است و نه یک کنش دیپلماتیک، بلکه تکرار زیاده‌خواهی است که هیچ مبنا و منطقی در حقوق بین‌الملل و رژیم منع اشاعه ندارد. جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده منع اشاعه است و حق او برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی، یک حق غیر قابل خدشه است.

سخنان نماینده آمریکا نوعی فرار رو به جلو است. آمریکا باید به‌خاطر قانون‌شکنی آشکار و تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پاسخگو و مواخذه شود.

این لفاظی نماینده آمریکا در خصوص دیپلماسی و مذاکره صرفا یک بازی تبلیغاتی با هدف فریب افکار عمومی است. بر خلاف ایران که همواره به دیپلماسی "معنادار" پایبند بوده است، آمریکا نشان داده که نه حسن نیت دارد نه جدیت. خوب است به نماینده آمریکا دو تاریخ کلیدی ۱۳ ژوئن و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ یادآوری شود. ما در میانه یک روند مذاکراتی بودیم که به همراه یک رژیم اشغالگر نسل‌کش به سرزمین و هم‌میهنان ما هجوم آوردید و ایرانی‌کشی راه انداختید؛ و البته شاهد پاسخ حماسی و مقتدرانه ایرانیان به این تعرض جنایتکارانه بودید.

ایالات متحده حقایق را وارونه جلوه می‌دهد/ خیانت آمریکا به دیپلماسی همین چند ماه قبل اتفاق افتاد

خانم اورتگاس در این سخنان ادعا کرد که ایران دست در آتش برده و دست دیپلماسی دراز شده از سوی امریکا را چه پیش و چه پس از جنگ و در هر دو دوره ریاست جمهوری ترامپ رد کرده است.

پاسخ ایران به این ادعا در حالی که ایران و میانجی عمانی برای دور پنجم مذاکرات آماده می‌شدند که تجاوز نظامی رخ داد، چیست؟

این صحبت‌ها چیزی نیست جز تقلا برای وارونه جلوه دادن واقعیت. ایران مذاکره را ترک نکرد؛ این روند با توسل آمریکا به زور تخریب شد. ما در مورد یک واقعه تاریخی متعلق به چند قرن پیش صحبت نمی‌کنیم. خیانت آمریکا به دیپلماسی همین چند ماه قبل اتفاق افتاده و کاملا تازه است.

آیا بدعهدی‌های مداوم از جمله خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ کار ایران بوده؟ آیا حمله به ایران در ۱۳ ژوئن- در حالیکه مذاکره‌ای بین دو طرف در جریان بود و قرار دور ششم برای روز ۱۵ ژوئن گذاشته شده بود- تجلی این "دست دراز شده برای دیپلماسی" بوده است؟

تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱منقضی شده‌اند/ شورای امنیت دیگر صلاحیت بررسی موضوع هسته‌ای ایران را ندارد

واکنش وزارت خارجه به اصل برگزاری جلسه پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ و سخنان مطرح شده از سوی نمایندگان تروئیکای اروپایی درباره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و ضرورت شفاف سازی ایران درباره برنامه هسته‌ای ان چیست؟

این جلسه مصداق روشن سوء نیت و بی‌توجهی متولیان آن نسبت به منشور ملل متحد و رویه کاری شورای امنیت است. قطعنامه ۲۲۳۱ دارای بند خاتمه شفاف بود که به‌صورت خوداجرا زمان انقضای مفاد آن را تصریح کرده بود. براساس بند ۸ اجرایی آن قطعنامه، تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده‌اند و شورای امنیت از آن تاریخ دیگر صلاحیت بررسی موضوع هسته‌ای ایران را ندارد.

نه دبیرکل مأموریتی برای ارائه گزارش دارد و نه شورای امنیت مجاز به برگزاری نشست یا بحثی در چارچوب دستور عدم اشاعه است. دستورکار «عدم اشاعه» در این زمینه از دستور کار شورا خارج شده است؛ نشست دیروز شورا صرفا اقدامی سیاسی از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان برای القای دوام قطعنامه ۲۲۳۱ و مشروعیت‌بخشی به اقدام غیرقانونی آنها در بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده بود که مواضع اکثر کشور‌ها در مخالفت با این ادعا نشان از شکست این تقلا دارد.