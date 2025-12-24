سرپرست شهرداری دزفول از راه اندازی سیستم هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل شهرداری به همت مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهرآفرین بیان کرد: پیگیری برای انتخاب و تهیه سیستم مناسب از ابتدای سال جاری انجام و اکنون در ۲ سازمان دارای خودروی خدماتی و ماشین آلات سنگین و عمرانی پیاده سازی شد.

وی افزود: این سیستم علاوه بر رصد لحظه‌ای ناوگان و گزارش گیری متنوع، محاسبه کارکرد، مصرف سوخت، زمان سرویس، نگهداری و مانیتورینگ یکپارچه را به صورت هوشمند انجام و ارائه می‌کند.

مهرآفرین به نیاز این شهرداری به سیستم هوشمند مدیریت ناوگان با توجه به وظایف ذاتی و خدماتی خود اشاره کرد و اظهار داشت: این سیستم نخستین خدمت مبتنی بر رایانش ابری بوده که در شهرداری دزفول پیاده سازی شده است.

سرپرست شهرداری دزفول هزینه منطقی پیاده سازی، کارایی و سرعت بالای عملکرد، قابلیت مقیاس پذیری و اجرا در سایر بخش‌های شهرداری بدون تهیه مجدد زیرساخت را از مزیت‌های این سیستم عنوان و از پیگیری و اهتمام مدیریت سازمان حمل و نقل بار و مسافر و سازمان عمران شهرداری در راه اندازی این سامانه و توجه به استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات رسانی قدردانی کرد.

سامانه خدمات غیرحضوری حمل و نقل شهرداری دزفول نیز چندی پیش راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این سیستم، ضمن حذف چهار هزار پرونده فیزیکی در مصرف کاغذ و زمان نیز صرفه‌جویی و خدمات ارزشمند زیست‌محیطی ارائه می‌شود.