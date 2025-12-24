تجلیل از سربازان برتر لرستان در جشنواره علی اکبر(ع)
در آیین اختتامیه جشنواره حضرت علیاکبر (ع)، از سربازان نمونه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در آیین اختتامیه جشنواره حضرت علیاکبر (ع) گفت: این جشنواره هر سال با هدف تقویت روحیه خدمت و الگوسازی در میان سربازان و تقویت انضباط، تعهد، اخلاق و مسئولیتپذیری برگزار میشود.
سرهنگ فریبرز حاتمی افزود: در این مراسم از سربازان نمونه سپاه استان در حوزههای مختلف اجتماعی، عملیاتی، فرهنگی و خدماتی با هدف پاسداشت ایثار و تقویت روحیه جهادی تجلیل شد.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) نیز در این مراسم گفت: لرستان سربازان با بهرهگیری از فرصت جوانی و تلاش در مسیر درست دینی، میتوانند آیندهای همراه با سعادت دنیا و آخرت برای خود رقم بزنند.
حجت الاسلام مفید با تأکید بر ظرفیتهای الهی که در انسان و جوانی او قرار داده شده، افزود: این فرصت، زمینهساز خودسازی، تعمیق باورها و الگوسازی برای جامعه است.