به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در آیین اختتامیه جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) گفت: این جشنواره هر سال با هدف تقویت روحیه خدمت و الگوسازی در میان سربازان و تقویت انضباط، تعهد، اخلاق و مسئولیت‌پذیری برگزار می‌شود.

سرهنگ فریبرز حاتمی افزود: در این مراسم از سربازان نمونه سپاه استان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، عملیاتی، فرهنگی و خدماتی با هدف پاسداشت ایثار و تقویت روحیه جهادی تجلیل شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) نیز در این مراسم گفت: لرستان سربازان با بهره‌گیری از فرصت جوانی و تلاش در مسیر درست دینی، می‌توانند آینده‌ای همراه با سعادت دنیا و آخرت برای خود رقم بزنند.