به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، این خودرو در حال انجام یک عملیات نظامی در منطقه بوده و تحقیقات برای مشخص شدن زمان کارگذاری بمب ادامه دارد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که بررسی‌ها بر این محور متمرکز است که آیا بمب پیش از آغاز آتش‌بس کار گذاشته شده یا پس از آن فعال شده است.

در واکنش به این رویداد، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، جنبش مقاومت اسلامی حماس را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرد و در بیانیه‌ای مدعی شد «نیات و تخلفات حماس امروز با انفجار بمب و زخمی شدن افسر اسرائیلی تأیید شد.»

نتانیاهو همچنین گفت که این رژیم «پاسخی متناسب» خواهد داد.

در مقابل، حماس تا لحظه انتشار این خبر واکنشی رسمی به اتهامات اسرائیل نشان نداده است. بر اساس مفاد مرحله نخست توافق آتش‌بس، رفح همچنان تحت کنترل نیرو‌های اسرائیلی باقی مانده و حدود پنجاه‌وسه درصد از مساحت باریکه غزه در چارچوب آنچه «خط زرد» خوانده می‌شود، در اختیار رژیم صهیونیستی است.

قرار است با پیشرفت مراحل سه‌گانه توافق، نیرو‌های اسرائیلی به‌تدریج از این مناطق عقب‌نشینی کنند.