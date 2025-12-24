پخش زنده
چهارمین دوره آموزشی اقلیم قلم به میزبانی شهرستان بندرماهشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر ماهشهر گفت: در این دوره آموزشی که با هدف ارتقای ادبیات داستانی اقلیممحور و تقویت روایتهای بومی برگزار شده است، نویسندگانی از استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، قم، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و خوزستان حضور دارند.
مسعود میرزاپور با اشاره به اینکه این رویداد فرهنگی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان برگزار میشود، ادامه داد: در این دوره، کارگاههایی با محور تعریف بوم در داستان، جذابیتهای اقلیمی در روایت و نقش افسانهها و باورهای محلی در داستاننویسی برگزار میشود.
چهارمین دوره آموزشی اقلیم قلم تا روز جمعه پنجم دی ماه ادامه دارد.