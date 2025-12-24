همایش وحدت حوزه و دانشگاه با عنوان نقش اندیشمندان حوزه و دانشگاه در وحدت و انسجام ملی در میاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش وحدت حوزه و دانشگاه با عنوان نقش اندیشمندان حوزه و دانشگاه در وحدت و انسجام ملی به همت بسیج دانشجویی و اساتید ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب در سالن شهید باکری فرمانداری میاندوآب برگزار شد.

در این همایش مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در سخنانی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام، اظهار کرد: با وحدت و همگرایی حوزه و دانشگاه می‌توان در مقابل طراحی‌های دشمن در عرصه جنگ ترکیبی ایستاد.

حجت‌الاسلام احمد جلیلی افزود: بصیرت‌افزایی نقش و وظیفه مهم حوزه و دانشگاه است که باید در مقابل نفوذ فرهنگی دشمن انجام دهد.

وی هم چنین با بیان اینکه دشمن به دنبال یاس و ناامیدی در جامعه است، گفت: در این شرایط تاریخی باید به نقش و وظیفه خود به نحو احسن عمل کرد.

فرماندار میاندوآب نیز در این مراسم با بیان اینکه نقش اندیشمندان حوزه و دانشگاه در وحدت و انسجام ملی بسیار مهم است، گفت: اساتید حوزه و دانشگاه باید به نقش و وظیفه خود عمل کرده و در راستای ایجاد امید در جامعه و وحدت و انسجام ملی قدم بردارند.

امیر تیموری با تأکید بر اهمیت هم‌اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه، گفت: هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه نقش مهمی در امر وحدت و انسجام و نیز توسعه و ایجاد شرایط بهتر در جامعه دارد و باید چنین همایش‌های بیشتر برگزار شود.

رضا نصیرزاده مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، گفت: اساتید حوزه و دانشگاه باید در راستای جهاد تبیین قدم برداشته و به نقش خود در امر توسعه و پیشرفت عمل کنند.

در پایان از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه تجلیل شد