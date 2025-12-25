پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۴۰۶ تن پیلهتر ابریشم از سوی نوغانداران استان خبر داد و گفت: از این میزان پیله تر، ۶۵ تن نخ ابریشم تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: امسال ۴۰۶ تن پیلهتر ابریشم در گیلان تولید شد که بر اساس برآوردها، از این میزان پیلهتر ابریشم، حدود ۶۵ تن نخ ابریشم خام به دست میآید.
وی افزود: امسال ۱۰ هزار و ۸۷۰ جعبه تخم نوغان به ارزش هر جعبه ۴۰۰ هزار ریال، بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری وزارت جهاد کشاورزی، بین نوغانداران گیلان توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان از سالهای قبل به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید پیلهتر ابریشم در کشور شناخته میشود، گفت: گیلان به دلیل آب و هوای مرطوب و مساعد، شرایط خوبی را برای پرورش کرم ابریشم و کشت توت به عنوان غذای اصلی کرم ابریشم، دارد.
صالح محمدی با اشاره به نقش نوغانداری در درآمدزایی خانوادهها به ویژه در مناطق روستایی گیلان، افزود: ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی، به ویژه برای زنان و کشاورزان و کمک به اقتصاد روستا، اهمیت صنعت نوغانداری و توسعه آن را در روستاهای استان نشان میدهد.
وی اضافه کرد: بر اساس برآوردها با پرورش هر جعبه تخم نوغان به طور متوسط، ۳۷ کیلوگرم پیلهتر ابریشم تولید میشود که پس از فرآوری، از هر ۶ کیلوگرم پیلهتر یک کیلوگرم نخ ابریشم خام حاصل میشود.