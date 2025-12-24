۱۴ سری جهیزیه به ارزش ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به نوعروسان سرخسی اهدا شد.

مراسمی با حضور قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، بیکی فرماندار، مولانا پارسا امام جمعه اهل سنت و جمعی از مسئولان شهرستان، تعداد ۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی بهزیستی سرخس اهدا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره بهزیستی سرخس گفت: در

برومند افزود: این جهیزیه ها شامل فرش، اجاق‌ گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، بخاری و کولر بوده است.

وی از همراهی و مشارکت بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها و مرکز نیکوکاری دنیای فرشته های روستا (سعیده دلمرادی) در تهیه این ۱۴ سری جهیزیه قدردانی کرد و گفت: «امیدواریم با استفاده از کمک خیران شهرستانی و استانی تا پایان امسال‌، ۵۲ زوج تحت پوشش بهزیستی را که در نوبت دریافت جهیزیه هستند، با اهدای جهیزیه راهی خانه بخت کنیم.