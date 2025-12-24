نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: هرگونه تلاش برای تحمیل «غنی‌سازی صفر» و تعیین ضرب‌الاجل و اجبار علیه ایران مغایر با مفهوم مذاکره است.

اجبار به غنی‌سازی صفر مذاکره محسوب نمی‌شود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ متن بیانیه کوتاه نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل به این شرح است:

شنیدن درس‌هایی درباره «دیپلماسی» از سوی طرفی که خود به‌صراحت به نقش محوری‌اش در فراهم‌سازی و هماهنگی جنگ رژیم اسرائیل علیه ایران اذعان می‌کند، مایه شگفتی است.

غنی‌سازی صفر، ضرب‌الاجل و اجبار حتی اگر در پوشش واژگان دیپلماتیک عرضه شوند، مذاکره محسوب نمی‌شوند؛ بلکه صرفاً تأیید می‌کنند که هدف، تسلیم است نه توافق.

موضع ایران بر حاکمیت قانون استوار است، نه حاکمیت قدرت.