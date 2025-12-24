فرمانده انتظامی اهواز گفت: فردی که در حال فروش سکه‌های بهار آزادی تقلبی به شهروندان بود، در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کیومرث کشوری اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر کلاهبرداری و توزیع سکه‌های طلای تقلبی توسط شخصی کلاهبردار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در بازار منطقه کمپلو و انجام تحقیقات پلیسی، مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و موفق شدند متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ کشوری بیان داشت: این کلاهبردار در حین فروش سکه‌های بهار آزادی تقلبی به یکی از شهروندان، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

دستگیری عامل تیراندازی در اهواز

فرمانده انتظامی اهواز همچنین در خصوص دستگیری عامل تیراندازی و کشف سلاح در این شهرستان گفت: در پی وصول وقوع یک فقره تیراندازی به علت اختلاف خانوادگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی می‌گوید: ماموران کلانتری ۱۵ پس از انجام تحقیقات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.