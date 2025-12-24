به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرداری پلدشت برای نخستین بار در بین شهرداری‌های استان برای کسب در آمد پایدار برای شهرداری اقدام به سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه خورشیدی کرده است.

شهردار پلدشت گفت:فاز اول این نیروگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با سرمایه گذاری ۷ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

حسن زاده خاطر نشان کرد: این نیروگاه در مدت یک ماه احداث و بعد از تکمیل قادر خواهد بود ۲۰۰ مگاوات برق تولید و وارد شبکه برق کشور نماید.