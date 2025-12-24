به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مادورو حین بازدید از یک نمایشگاه کریسمس در کاراکاس توضیح داد: «شورای امنیت سازمان ملل از ونزوئلا حمایت گسترده‌ای می‌کند و از حق آزادی دریانوردی و آزادی تجارت آن محافظت می‌نماید».

وی توقیف نفتکش‌ها توسط آمریکا را دزدی دریایی خوانده و گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند کشورش را شکست دهد.

بامداد امروز بود که نمایندگان روسیه و چین در جلسه شورای امنیت درباره وضعیت کارائیب، تنش‌زایی‌های آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم و از دولت مشروع کاراکاس حمایت کردند.

نماینده ونزوئلا در سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی خود گفت که واشنگتن کاراکاس را در معرض «بزرگترین اخاذی» در تاریخ این کشور قرار داده است.