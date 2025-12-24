پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راه و شهر سازی قم گفت: پیشرفت واحدهای مسکونی شهرک پرنیان به ۷۲ درصد رسیده و برای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ متقاضی انتخاب واحد گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر کل راه و شهرسازی استان قم در بازدید اعضای ستاد مدیریت شهرک سازی کشورازشهرک پرنیان گفت: با آماده سازیهای انجام شده در مرحله اول این شهرک مسکونی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که شامل آماده سازی و عملیات خاکی، جدول گذاری و کف سازی بلوار در این مرحله را شامل میشود.
حسین فراهانی زنجیرانی افزود: در این شهرک خدمات روبنایی به ۵۰ درصد و خدمات زیر بنایی شامل آب و برق به حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
فراهانی زنجیرانی با بیان اینکه واحدهای این شهرک حدود ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ متقاضی انتخاب واحد گذاشته شده است گفت: تا آخر سال این روند ادامه خو اهد داشت و تا پایان سال بخشی از مرحله اول شهرک در بخش خدمات آب به اتمام برسد و کاربریهای تجاری ضروری تا آخر سال ایجاد و به بهره برداری خواهد رسید.
فراهانی افزود: در این شهرک خدماتی مانند آتش نشانی، فروشگاه، نانوایی هم در حال ایجاد است و متناسب با پیشرفتها تا راه اندازی واحدها ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد پس از اتمام واحدها توسط پیمانکار بر اساس تسهیلات و آورده متقاضی واحدها پیش میرود و پس از تقسیط بانک و تسویه با پیمانکار دنبال میشود و در این شهرک پس از واگذاری واحدها به متقاضیان، مرحله آماده سازی واحد مانند نازک کاری واحد و تاسیسات بر عهده خود متقاضی خواهد بود.