مدیرکل ثبت احوال قزوین اعلام کرد: در هشت ماه گذشته بیش از ۸ هزار ولادت در استان ثبت شده که تولد فرزندان سوم و بالاتر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، افسری، مدیرکل ثبت احوال استان قزوین در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ افزود: همچنین در مقابل هر ۱۰۰ تولد دختر، ۱۱۱ تولد پسر ثبت شده و حدود ۱۸۰ مورد دوقلوزایی گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: از سوم مردادماه صدور گواهی انحصار وراثت به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود و برای فوت‌هایی که از این تاریخ به بعد رخ دهد، گواهی به صورت خودکار در سامانه «سهیم» برای وراث صادر و ارسال خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال همچنین از اجرای طرح صدور الکترونیکی گواهی ولادت خبر داد و افزود: در فاز نخست اطلاعات به صورت برخط از بیمارستان‌ها دریافت و شناسنامه صادر می‌شود و در فاز دوم، والدین بدون مراجعه حضوری می‌توانند نام نوزاد را در سامانه انتخاب کنند و شناسنامه درب منزل تحویل داده خواهد شد.

افسری درباره سامانه «هُدی» (هویت دیجیتال ایرانیان) نیز گفت: این سامانه به دستگاه‌های اجرایی متصل است و در چهار سطح امنیتی نسبت به احراز هویت شهروندان اقدام می‌کند.