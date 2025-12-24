به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در محدوده پارک ملی و پیش از انجام هرگونه شکار خبر داد.

بهزاد شیرپنجه گفت: یگان سیار پارک ملی در حین گشت و کنترل و پایش در منطقه مصب رودخانه نازلو چای در بستر دریاچه ارومیه دو نفر شکارچی را قبل از شکار دستگیر کردند.

وی افزود: سلاح و ادوات متخلفین ضبط گردید و پرونده تخلف جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.