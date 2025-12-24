پخش زنده
امام جمعه کاشان بر لزوم تقویت زیرساختهای فرهنگی، آموزشی و رفع موانع تولید و مسکن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛حجتالاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در دیدار باحمید رضا حاج بابایی نایب رئیس مجلس نخستین مطالبه خود را تقویت حوزه فرهنگ بیان کرد و گفت: ضروری است با مطالبهگری جدی، از رها شدن ظرفیتهای فرهنگی جلوگیری شود و اجازه داده نشود آسیبهای فرهنگی، بنیانهای فرهنگی منطقه را متزلزل کند.
امام جمعه کاشان در ادامه با اشاره به عملکرد دانشگاه فرهنگیان کاشان گفت: این مرکز آموزشی از افتخارات منطقه است که با تلاش فراوان ایجاد شده، اما امروز با کاهش شدید پذیرش دانشجو مواجه است. انتظار میرود با پیگیری در سطح ملی، جایگاه این دانشکده حفظ و تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی ، تقویت «قوت ساختاری» را از دیگر مطالبات مهم دانست و تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بر تقویت علمی، نظامی، معنوی و ساختاری تأکید دارند. یکی از مشکلات جدی کشور، ضعف ساختاری است که خود را در حوزههایی مانند صنعت، سرمایهگذاری و حمایت از نخبگان نشان میدهد. امروز سرمایهگذاران و نخبگان برای دریافت مجوز یا حمایت اولیه با موانع متعدد اداری و مالی مواجهاند.
امام جمعه کاشان با اشاره به مشکلات نخبگان و شرکتهای دانشبنیان گفت: بسیاری از جوانان نخبه با وجود ثبت اختراع و ارائه طرحهای کاربردی، به دلیل نبود حمایتهای اولیه مالی، قادر به ورود به مرحله تولید نیستند و این مسئله نیازمند اصلاح جدی سازوکارهاست.
نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان همچنین به قوانین مرتبط با جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: این قوانین، خوب است اما زیرساختهای اجرایی آنها فراهم نشده. تأخیر در الحاق زمین و فرآیندهای اداری طولانی، موجب نارضایتی مردم و معطل ماندن متقاضیان شده است. حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بنیاد مسکن و افزایش هزینه ساختوساز به دلیل تعدد واسطهها اشاره کرد و خواستار اصلاح این روند شد.
امام جمعه کاشان در پایان، گرانیها را یکی از دغدغههای اصلی مردم دانست و تأکید کرد: فاصله زیاد بین تولید تا مصرف، گاهی تا ۵۰ یا حتی ۷۰ درصد قیمت کالا را افزایش میدهد و کاهش این فاصله باید در اولویت قرار گیرد.
در این دیدار، فرمانده سپاه منطقه، رئیس بنیاد شهید، فرماندار شهرستان آران و بیدگل، معاون سیاسی فرمانداری کاشان و فرمانده انتظامی نیز حضور داشته و هر یک به بیان دیدگاهها، مشکلات و مطالبات منطقه پرداختند.
از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست میتوان به چالشهای حوزه سلامت و کمبود بیمارستان و مراکز درمانی، مشکلات بیمه و درمان جانبازان و ایثارگران، وجود انبار نفت در داخل محدوده شهری و خطرات ناشی از آن، مسائل مرتبط با قوانین انتخابات، ضرورت تدوین قانون جامع برای سازمانهای مردمنهاد فعال منطقه و مشکلات انشعابات خارج از محدوده شهری و مشکلات مسکن نهضت ملی اشاره کرد.