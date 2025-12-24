پخش زنده
انتشار دومین بسته بزرگ از اسناد مرتبط با جفری اپستین رئیسجمهور آمریکا را بیش از مرحله نخست افشای این پرونده در تنگنا قرار داده و پرسشهای تازهای درباره میزان و ماهیت ارتباط دونالد ترامپ با این سرمایهدار بدنام و مجرم جنسی مطرح کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه هیل؛ بسته جدید شامل نزدیک به ۳۰ هزار سند است که اواخر روز دوشنبه منتشر شد و در آن نام دونالد ترامپ بسیار بیشتر از اسناد قبلی تکرار شده است؛ موضوعی که این مرحله از افشاگریها را برای رئیسجمهور آمریکا حساستر کرده است.
اسناد تازه همچنین روایت همیشگی ترامپ را که تلاش داشته ارتباط خود با اپستین را کماهمیت جلوه دهد، با چالش مواجه کردهاند. ترامپ هرگز از سوی نهادهای قضایی به ارتکاب جرم در ارتباط با اپستین متهم نشده و هرگونه تخلف را رد کرده است، اما دوستی او با اپستین در دهه ۱۹۹۰ موضوعی ثبتشده در اسناد عمومی است؛ رابطهای که بنا بر روایتها حوالی سال ۲۰۰۴ پایان یافته است.
شاید مهمترین سند مرتبط با ترامپ در این دور، ایمیلی مربوط به سال ۲۰۲۰ باشد که ظاهراً توسط یک دادستان فدرال در نیویورک ارسال شده و در آن هشدار داده شده ترامپ در دهه ۱۹۹۰ بیش از آنچه پیشتر گزارش شده، با هواپیمای شخصی اپستین سفر کرده است. این ایمیل به چند پرواز مشخص اشاره دارد که در یکی از آنها تنها ترامپ و اپستین حضور داشتهاند.
نشریه هیل مینویسد: حامیان ترامپ تأکید میکنند که این اطلاعات بهخودیخود جنبه مجرمانه ندارد و چیز کاملاً جدیدی به دانستههای عمومی اضافه نمیکند، اما اشاره به تکرار این سفرها بار دیگر توجه رسانهها و منتقدان را جلب کرده است.
این گزارش اضافه کرد: وزارت دادگستری آمریکا تلاش کرده اثرگذاری این اسناد را کاهش دهد و اعلام کرده برخی از مدارک منتشرشده حاوی ادعاهای نادرست و تأییدنشده علیه رئیسجمهور است که در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ به افبیآی ارائه شدهاند. این وزارتخانه تأکید کرده که این ادعاها بیاساس بودهاند.
در پایان گزارش آمده است: با ادامه انتشار اسناد پرونده اپستین، پرسشها درباره چرایی اشاره به همدستان احتمالی بدون معرفی یا پیگرد قضایی آنها همچنان باقی است و انتظار میرود این افشاگریها در هفتههای آینده نیز برای ترامپ چالشبرانگیز باشد.