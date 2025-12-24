به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه گفت:یگان سیار پارک ملی در حین گشت و کنترل و پایش در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه و در منطقه نازلو یک نفر متخلف را که بصورت غیر مجاز در حال برداشت شن و ماسه از بستر دریاچه بود شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: مراتب تخلف صورتجلسه و به مرجع قضایی ارجاع گردید و از ادامه فعالیت متخلف ممانعت به عمل آمد.

شیرپنجه با تاکید بر ممنوعیت هرگونه دخل و تصرف و صید و شکار در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: یگان حفاظت پارک ملی دریاچه بصورت شبانه روزی مناطق تحت مدیریت را مورد پایش کنترل قرار می‌دهد و با هرگونه تخریب و آسیب به محیط زیست برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.