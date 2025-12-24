پخش زنده
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مجازی با روسای ادارات بازرسی استانها، بر شفافیت، مبارزه با فساد و بهبود روند رسیدگی به شکایات مردمی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مجازی مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با روسای ادارات بازرسی و مدیریت عملکرد استانها با هدف تقویت هماهنگی، تسهیل فرآیندهای نظارتی و ارتقای رسیدگی به شکایات و تخلفات محیط زیستی برگزار شد.
در این نشست، شناسایی گلوگاههای فسادخیز و تعارض منافع در فرآیندهای بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد تأکید قرار گرفت. روسای ادارات بازرسی استانها نیز به بیان چالشها و مشکلات موجود پرداخته و پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد این حوزه ارائه کردند.
علی محمد طهماسبی بیرگانی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با قدردانی از تلاشهای بازرسان استانها، رعایت احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی در تعاملات اداری را ضروری دانست و گفت: اجتناب از سهلگیریهای بیحساب و سختگیریهای بیمورد باید همواره مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر رسیدگی به شکایات مردمی بر اساس مستندات قانونی و شفاف افزود: صحت و دقت در فرآیند رسیدگی، مستلزم اتکا به اسناد قانونی است.
طهماسبی همچنین ارتقای سامانه ۱۵۴۰ را از اقدامات مهم دفتر بازرسی برای تسریع در رسیدگی به گزارشهای تخلفات محیط زیستی عنوان کرد و هدف نهایی این اقدامات را حفظ سلامت نظام اداری و حفاظت مؤثر از محیط زیست دانست.
مشاور رئیس سازمان در پایان، شفافیت، سرعت در رسیدگی به شکایات و مبارزه با فساد در چارچوب قوانین را از اولویتهای اصلی دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد برشمرد.