دیدار تیمهای استقلال و المحرق بحرین در چارچوب هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا ۲، در پایان نیمه نخست با برد استقلال همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابتهای هفته ششم لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (۳ دی) تیمهای استقلال و المحرق بحرین در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آلخلیفه بحرین به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.
المحرق بحرین صفر - استقلال ایران یک
گلزنان: اسماعیل قلی زاده (۱۵) برای استقلال
ترکیب استقلال برابر المحرق:
آنتونی آدان - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - حسین گودرزی - صالح حردانی - روزبه چشمی - امیرمحمد رزاقینیا - یاسر آسانی - منیر الحدادی - اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان
ترکیب المحرق برابر استقلال:
محمد جعفر، ولید الهیام، امین بنادی، محمد الحردان، صوفیان محروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البنا، عبدالله الخلوسی، جونینو و رزنده