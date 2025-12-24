به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید حمیری با اشاره به کشف ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز دیجیتال در کرخه، گفت: یکی از چالش‌های شبکه توزیع برق استفاده غیرمجاز برای استخراج رمز ارز دیجیتال است که با تلاش همکاران برق کرخه از این فرایند غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: با بازدید‌های میدانی و کارشناسی دفتر حراست توزیع برق شهرستان و همچنین همکاری و حضور عوامل نیروی انتظامی و حکم قضایی در ساعات اولیه امروز چهارشنبه ۳ دی ماه تعداد ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در سه باب منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

حمیری افزود: اشتراک‌های غیرمجاز این منازل برای تامین برق این دستگاه‌ها غیرمجاز بوده که قطع و جمع‌آوری و به همراه دیگر مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی واگذار شد.

مدیر توزیع برق شهرستان کرخه تاکید کرد: شهروندان هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.