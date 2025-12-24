به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قلی پور در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ افزود: ماهواره «طلوع ۳» سنگین‌ترین نمونه در کلاس خود با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم است، «ظفر ۲» نسبت به نمونه قبلی خود ارتقای قابل توجهی در وضوح تصویر دارد و «کوثر ۲» به عنوان شاهکاری در حوزه اینترنت اشیا معرفی شده است.

به گفته قلی‌پور، طول عمر عملیاتی این ماهواره‌ها از ۲ تا ۳ ماه به ۲ تا ۳ سال افزایش یافته و سیستم‌های پایداری و کنترل فعال روی آنها نصب شده است.

قلی‌پور با اشاره به کاربرد‌های این ماهواره‌ها گفت: تصاویر دریافتی می‌توانند در مدیریت منابع آب، پایش خشکسالی، کشاورزی هوشمند، بیمه محصولات، شناسایی چاه‌های غیرمجاز، پایش جنگل‌ها و مقابله با آتش‌سوزی‌ها نقش‌آفرین باشند.

وی گفت: همچنین ورود ایران به عرصه اینترنت اشیا با این ماهواره‌ها، تقویت نقاط کور مخابراتی و ردیابی محموله‌های خاص را امکان‌پذیر می‌کند.