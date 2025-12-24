پخش زنده
معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان قزوین اعلام کرد: روز هفتم دیماه سه ماهواره ایرانی با ماهوارهبر سایوز از پایگاه روسیه در مدار لئو (۵۰۰ کیلومتری سطح زمین) قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قلی پور در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ افزود: ماهواره «طلوع ۳» سنگینترین نمونه در کلاس خود با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم است، «ظفر ۲» نسبت به نمونه قبلی خود ارتقای قابل توجهی در وضوح تصویر دارد و «کوثر ۲» به عنوان شاهکاری در حوزه اینترنت اشیا معرفی شده است.
به گفته قلیپور، طول عمر عملیاتی این ماهوارهها از ۲ تا ۳ ماه به ۲ تا ۳ سال افزایش یافته و سیستمهای پایداری و کنترل فعال روی آنها نصب شده است.
قلیپور با اشاره به کاربردهای این ماهوارهها گفت: تصاویر دریافتی میتوانند در مدیریت منابع آب، پایش خشکسالی، کشاورزی هوشمند، بیمه محصولات، شناسایی چاههای غیرمجاز، پایش جنگلها و مقابله با آتشسوزیها نقشآفرین باشند.
وی گفت: همچنین ورود ایران به عرصه اینترنت اشیا با این ماهوارهها، تقویت نقاط کور مخابراتی و ردیابی محمولههای خاص را امکانپذیر میکند.