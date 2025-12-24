به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرماندار اهواز گفت : در اجرای ماده ۴۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز و الهایی انتخاب شدند.

علی بویری افزود: ۱۵ نفر برای عضویت در هیات اجرایی انتخابات داوطلب شدند که پس از رای گیری ، سید هادی آرامی ، امید احمدی ، سید رسول موسوی

، زاهد فردوس پناه ، عبدالعزیز عچرش ، سمیرا باوی ، زیبا صالح پور و غلامرضا جلیلی نیا، به عنوان هشت عضو اصلی اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز و الهایی انتخاب شدند.