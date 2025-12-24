پخش زنده
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از نصب و راه اندازی ۴ دکل جدید مخابراتی و سایت همراه اول مشترک با ایرانسل برای ارتقای بخش ارتباطی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و با هدف ارتقای کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه و تحقق عدالت ارتباطی، ۴ دکل جدید مخابراتی و سایت نسل جدید همراه اول نصب و راهاندازی شد.
وی افزود: این دکلها در منطقه عبودی جنب کمیته امداد، کوی شهید سلیمانی (صوفیآباد)، روستای منصوری و روستای حدبه خنافره احداث شدهاند که برخی از آنها بهصورت مشترک میان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به بهرهبرداری رسیده است.
خنفری ادامه داد: راهاندازی این سایتهای مخابراتی نقش موثری در توسعه، تقویت و پایداری ارتباطات سیار در مناطق یادشده و همچنین مناطق پیرامونی و جادههای مواصلاتی خواهد داشت و با بهرهبرداری از این پروژه، ساکنان مناطق شهری و روستایی موردنظر میتوانند از خدمات ارتباطی پایدار، پوشش مناسبتر شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت همراه اول و ایرانسل بهرهمند شوند.
نماینده مردم شادگان در مجلس با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در سایر مناطق شهری و روستایی این شهرستان گفت: تقویت پوشش شبکه تلفن همراه، ضمن تسهیل ارتباطات روزمره مردم، زمینهساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و ارتقای خدمات آموزشی و بهداشتی در این مناطق خواهد شد.