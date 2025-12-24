پخش زنده
افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمیتواند مشکل تورم و معیشت را حل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در کاشان با اشاره به تقدیم بودجه سال آینده به مجلس گفت: بودجه سال آینده لازم است معیشتمحور باشد و بتواند تورم را مهار و اقشار کمدرآمد را حمایت کند و از این رو افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمیتواند مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه مجلس در حال بررسی جدی بودجه است، افزود: اگر بودجه نتواند اهداف مجلس را تحقق کند حتما بودجه را برای اصلاح برمیگردانیم و از این رو باید منابع و مصارف به صورت شفاف بیان شود و کمیسیونها در حال بررسی هستند و در صحن علنی مجلس روز یکشنبه کلیات آن مورد بررسی قرار میگیرد. نائب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامههای دهه فجر استثنایی است، تاکید کرد: برنامهها با مردم شروع و با مردم خاتمه پیدا میکند و سران سه قوه هماهنگی بسیار قابل توجهی دارند و اصناف مختلف نقش برجستهای را در برنامههای دهه فجر دارند.
حاجی بابایی گفت: برنامههای دهه فجر قصد دارد به دشمنان جواب قاطعی بدهد و اگر دشمن جرات حمله به این کشور را ندارد، مهمترین مولفه آن مردم است و این موضوع را در روز ۲۲ بهمن از سوی مردم میدهیم چراکه این روز روز بصیرت و اتحاد است.
وی با بیان اینکه برنامههای دهه فجر در سراسر کشور اعلام میشود، تاکید کرد: تمام ارکان در کشور برای ایامالله دهه فجر آمادگی لازم را دارند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نیروهای شرکتی تاکید کرد: در مجلس قبل موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی مصوبهای را به تصویب رساند اما مغایر اصل ۷۵ شناخته شد و راهکاری دیده شد و مقرر شد در مرحله اول حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به خود آنان واریز شود و اگر این کار انجام شود ۷۰ درصد مراحل محقق شده است.
حاجی بابایی افزود: اگر بخواهیم خدمتی به شرکتیها انجام شود باید این مرحله اجرا شود و هماهنگی های لازم در این زمینه صورت گرفته است.