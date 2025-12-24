به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در کاشان با اشاره به تقدیم بودجه سال آینده به مجلس گفت: بودجه سال آینده لازم است معیشت‌محور باشد و بتواند تورم را مهار و اقشار کم‌درآمد را حمایت کند و از این رو افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمی‌تواند مشکل را حل کند.

وی با بیان اینکه مجلس در حال بررسی جدی بودجه است، افزود: اگر بودجه نتواند اهداف مجلس را تحقق کند حتما بودجه را برای اصلاح برمی‌گردانیم و از این رو باید منابع و مصارف به صورت شفاف بیان شود و کمیسیون‌ها در حال بررسی هستند و در صحن علنی مجلس روز یکشنبه کلیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نائب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های دهه فجر استثنایی است، تاکید کرد: برنامه‌ها با مردم شروع و با مردم خاتمه پیدا می‌کند و سران سه قوه هماهنگی بسیار قابل توجهی دارند و اصناف مختلف نقش برجسته‌ای را در برنامه‌های دهه فجر دارند.

حاجی بابایی گفت: برنامه‌های دهه فجر قصد دارد به دشمنان جواب قاطعی بدهد و اگر دشمن جرات حمله به این کشور را ندارد، مهم‌ترین مولفه آن مردم است و این موضوع را در روز ۲۲ بهمن از سوی مردم می‌دهیم چراکه این روز روز بصیرت و اتحاد است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دهه فجر در سراسر کشور اعلام می‌شود، تاکید کرد: تمام ارکان در کشور برای ایام‌الله دهه فجر آمادگی لازم را دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نیروهای شرکتی تاکید کرد: در مجلس قبل موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی مصوبه‌ای را به تصویب رساند اما مغایر اصل ۷۵ شناخته شد و راهکاری دیده شد و مقرر شد در مرحله اول حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به خود آنان واریز شود و اگر این کار انجام شود ۷۰ درصد مراحل محقق شده است.

حاجی بابایی افزود: اگر بخواهیم خدمتی به شرکتی‌ها انجام شود باید این مرحله اجرا شود و هماهنگی‌ های لازم در این زمینه صورت گرفته است.