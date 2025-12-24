اصلاح ذهنیت های نادرست از مهم ترین نیازهای حوزه جوانی جمعیت است
تولیت آستان قدس رضوی، فعالیت در حوزه «جوانی جمعیت» را یکی از مهم ترین، ضروری ترین و مؤمنانه ترین اقدامات در شرایط امروز کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی با تأکید بر نقش جمعیت جوان در پیشرفت کشور اظهار کرد: کشوری که جمعیت آن رو به پیری برود، نه توان تمدن سازی دارد و نه از خلاقیت و پویایی لازم برای پیشرفت برخوردار است. از این رو، تشویق به فرزندآوری از جنبه های مختلف ملی، دینی و مذهبی اقدامی قابل دفاع و دارای اهمیت ویژه است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب در مناسبت ها و فرصت های مختلف، بارها بر ضرورت حفظ جوانی جمعیت تأکید کرده اند؛ چرا که این مسئله از موضوعات راهبردی و سرنوشت ساز کشور به شمار می رود.
حجتالاسلام والمسلمین مروی یکی از مهم ترین نیازها را در حوزه جوانی جمعیت، اصلاح ذهنیت های نادرست درباره فرزندآوری عنوان کرد و گفت: در این زمینه نسخه واحدی وجود ندارد و هر فرد باید متناسب با ذوق، سلیقه و نوع ذهنیت خود مورد خطاب قرار گیرد. این فرآیند نیازمند صبر، حوصله و گفت و گوی مستمر است.
مروی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش رسانه ها تأکید کرد و ادامه داد: ارائه ایده های خلاقانه به رسانه ها برای تولید محتوای اثربخش، از ضرورت های جدی حوزه جوانی جمعیت است. فعالان این حوزه که با گروه های متنوع اجتماعی و هزاران مخاطب در ارتباط هستند، می توانند با انتقال تجربه های خود به رسانه ها، زمینه تولید محتوای مؤثر و انتقال پیام های درست به جامعه را فراهم کنند.