تمامی مقاطع تحصیلی مدارس آذربایجان غربی فردا؛ تعطیل است اما آزمونهای نهایی استان فردا طبق برنامه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
آزمونهای نهایی استان فردا پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.