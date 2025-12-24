به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

آزمون‌های نهایی استان فردا پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.