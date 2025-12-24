به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس این هیأت ورزشی و سرپرست تیم اعزامی مردان در این دوره از مسابقات گفت: دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران دیابت نوع یک و نوع دو، با حضور گسترده ورزشکاران از ۲۶ استان کشور اواخر آذرماه به میزبانی استان هرمزگان و در جزیره زیبای قشم برگزار شد.

سعید نامور افزود: خوشبختانه تیم اعزامی گروه دیابت هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان آذربایجان شرقی توانست با عملکردی درخشان، عنوان تیم برتر و مقام نخست تیمی این دوره از مسابقات را با اخذ ۴ مدال طلا، ۲ مدال برنز و دو مقام چهارمی و پنجمی را در قالب امتیازیندی تیمی به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به سطح بالای این رقابت‌ها افزود: این مسابقات در پنج رشته ورزشی شامل تنیس روی میز، دارت، شطرنج، پتانک و بدمینتون در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و ورزشکاران دیابت نوع یک و نوع دو در دو رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و ۳۶ سال به بالا، به صورت کلاس‌بندی و در شرایطی کاملاً عادلانه با رقبای هم‌سطح خود به رقابت پرداختند.

نامور با بیان اینکه مسابقات گروه دیابت یکی از مهم‌ترین مسابقات کشوری ویژه ورزشکاران فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور است ادامه داد: در این دوره، استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، اصفهان، یزد، لرستان، البرز، خوزستان، گلستان، زنجان، همدان، قزوین، بوشهر و کردستان حضور داشتند که نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این رقابت‌ها در سطح ملی است.

رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نتایج تیمی گفت: در بخش مردان، تیم استان آذربایجان شرقی مقام اول تیمی را کسب کرد، استان سمنان دوم شد و استان اصفهان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران استان، با اشاره به معرفی اکرم نظری ورزشکار ۷۷ ساله این استان به عنوان پدیده مسابقات به افتخارات فردی کسب‌شده نیز اشاره کرد و افزود: در این مسابقات، پیمان آقایی در رشته تنیس روی میز آقایان بالای ۳۵ سال مدال طلا و مقام اول، عرفان سلیمانی در رشته بدمینتون آقایان رده سنی زیر ۳۵ سال مدال طلا و مقام اول و مهدی کابری در رشته شطرنج بالای ۳۵ سال آقایان مدال طلا و عنوان نخست را کسب کردند.

همچنین پیام عاطف شعار در رشته دارت آقایان بالای ۳۵ سال مدال برنز و مقام سوم، عباس نظری در رشته ورزشی پتانک آقایان بالای ۳۵ سال مقام چهارم را به دست آوردند.

در بخش بانوان نیز که به سرپرستی خانم ناهید اشکریز در این دوره از مسابقات حضور داشتند، اعظم باقران در رشته ورزشی دارت بالای ۳۵ سال موفق به کسب مدال طلا و مقام اول شد و قمر زرافشان در رشته شطرنج بانوان بالای ۳۵ سال مدال برنز و مقام سوم و اکرم نظری در رشته ورزشی تنیس روی میز بالای ۳۵ سال مقام پنجم را از آن خود کردند.