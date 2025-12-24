در بازدید از نانوایی‌های سطح شهرستان، تخلفاتی شامل فروش آرد دولتی خارج از شبکه، استفاده از کارت‌های بانکی افراد متفرقه برای دور زدن سامانه نانینو کشف شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: در بازدید از نانوایی های سطح شهرستان، تخلفاتی شامل فروش آرد دولتی خارج از شبکه، استفاده از کارت‌های بانکی افراد متفرقه برای دور زدن سامانه «نانینو»، عدم نصب جواز کسب و رعایت نکردن بهداشت عمومی کشف شده است که برخورد قانونی با این موارد در دستور کار قرار دارد.

مجتبی استوارزاده در تشریح این خبر افزود: پرونده‌های مربوط به این تخلفات تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفانی که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و شدیدترین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور همچنین خطاب به اصناف شهرستان تأکید کرد: کلیه واحدهای صنفی موظفند با مجوز قانونی فعالیت کنند و تصویر این مجوز نیز در محل نصب گردد.

استوارزاده گفت: رعایت بهداشت عمومی نیز الزامی است و تخلف در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.

گفتنی است؛ این گشت مشترک به ریاست مجتبی استوارزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، و با حضور نمایندگان پلیس اطلاعات، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت شهرستان، به منظور بررسی گزارش‌های واصله مبنی بر فروش آرد دولتی خارج از شبکه توسط برخی نانوایی‌ها، در سطح شهرستان تشکیل شد