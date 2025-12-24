مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: سالن تخصصی کشتی ایذه به عنوان یکی از مجهزترین و بزرگترین خانه‌های کشتی ایران با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم با اشاره به افتتاح سالن تخصصی کشتی ایذه در روز پنجشنبه، از نقش مؤثر ابراهیم‌پور نماینده مردم این شهر در مجلس در تأمین اعتبارات نفتی و تسریع روند تکمیل این پروژه خبر داد و گفت: این سالن یکی از مجهزترین و بزرگترین خانه‌های کشتی ایران به شمار می‌رود که با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود.

وی اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار مردم ورزش‌دوست و بااصالت شهرستان ایذه، سالن تخصصی کشتی این شهرستان آماده بهره‌برداری شده و روز پنجشنبه ۴ دی به صورت رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود.

بنی تمیم افزود: این پروژه از مصوبات سفر رئیس‌جمهور بوده و فرشاد ابراهیم‌پور نقش پررنگ و اثرگذاری در پیگیری، تأمین و تخصیص اعتبارات نفتی و استانی آن داشته است؛ به‌طوری که چندین جلسه در سطح شهرستان ایذه، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برای به سرانجام رسیدن این طرح برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: سالن کشتی ایذه سال‌های گذشته با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی آغاز شده بود، اما متوقف مانده بود که پس از قرار گرفتن در اولویت پروژه‌های سفر ریاست‌جمهوری و تخصیص اعتبارات لازم، با همت مجموعه مسئولان تکمیل شد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده که ۲۰ میلیارد تومان آن با پیگیری نماینده طی یک سال تامین شده است، گفت: در ادامه نیز برای تکمیل فاز‌های جانبی شامل خوابگاه، سالن تمرینی، فضای اقامتی و رستوران، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار با پیگیری دکتر ابراهیم‌پور از محل اعتبارات نفتی پیش‌بینی شده است.

بنی تمیم با اشاره به ویژگی‌های فنی و تخصصی این سالن اظهار داشت: این مجموعه دارای ورودی مجزا برای جانبازان و توان‌یابان، ورودی اختصاصی بانوان، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه جداگانه، جایگاه VIP، صندلی‌های ویژه، جایگاه خبرنگاران و گزارشگران، اتاق کنترل و دوپینگ و رختکن‌های مجزا با قابلیت استفاده اداری برای هیئت‌های ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تأکید کرد: از نظر ابعاد، تجهیزات و کیفیت ساخت، سالن تخصصی کشتی ایذه در سطح کشور جزو مجموعه‌های کامل و شاخص محسوب می‌شود و می‌تواند میزبان رقابت‌های مهم ملی باشد.

بنی‌تمیم در پایان ضمن قدردانی از فرماندار ایذه، مدیران شهرستانی، پیمانکار پروژه و همه دست‌اندرکاران، گفت: افتتاح این مجموعه ورزشی را به مردم شریف ایذه تبریک می‌گویم و امیدوارم منشأ توسعه ورزش قهرمانی به‌ویژه رشته کشتی در منطقه باشد.