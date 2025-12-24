پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از راهاندازی ۲۴۰ باب کتابخانه درون کلاسهای درس مدرسههای ابتدایی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، پرویز اصغری روز چهارشنبه اظهار کرد: این تعداد کتابخانه کلاسی در راستای ترویج فرهنگ فاخر کتاب و کتابخوانی و با حمایت موسسه فرهنگی منادی تربیت و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی استان راهاندازی شده است.
وی افزود: همچنین بهمنظور تجهیز این کتابخانهها ۱۴ هزار و ۴۰۰ جلد کتاب و ۲۴۰ قفسه کتابخانه کلاسی در اختیار مدارس ابتدایی استان اردبیل قرار گرفت.
معاون پرورشی و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با تاکید بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ کتابخوانی در بین دانشآموزان، افزود: کتاب و کتابخوانی بهترین مسیر برای دستیابی به دانایی و توانمندی است و مدارس بهعنوان اصلیترین بستر تربیتی، نقش محوری در تحقق این مهم ایفا میکنند.
اصغری یادآور شد: پیشتر تفاهمنامه همکاری به منظور گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانشآموزان و فرهنگیان و تعامل و همکاری هرچه بیشتر میان کتابخانههای عمومی و مدارس به امضا رسید تا بر اساس آن و با به اشتراکگذاری ظرفیتهای موجود خدمات به جامعه هدف به ویژه دانشآموزان افزایش یابد.
وی اضافه کرد: کتاب روشنترین چراغ هدایت و ماندگارترین یادگار دانایی برای بشر است؛ گوهری که مسیر اندیشه را هموار و افقهای تازهای از فهم، آگاهی و رشد را فراروی انسان میگشاید و امروز بیش از هر زمان دیگری توسعه فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان به یک ضرورت تربیتی و اجتماعی تبدیل شده است.