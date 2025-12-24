به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری از امروز، به مدت ۳ روز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

در ادامه مسابقات پنج وزن نخست، نفرات راه یافته به دیدار نهایی مشخص شدند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:

علیرضا سرلک (لرستان) ۲ – مهدی ویسی (سهمیه) ۸

علی یحیی پور (مازندران) ۷ – امیر پرسته (سهمیه) ۴

فینال: مهدی ویسی (سهمیه) – علی یحیی پور (مازندران)

۶۵ کیلوگرم:

یاسین رضایی (مازندران) ۱۳ – مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) ۱۵

آرمین حبیب زاده (سهمیه) ۱ – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۹

فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان)

۷۴ کیلوگرم:

محمد بخشی (سهمیه) ۳ – امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۴

علی رضایی (سهمیه) ۴ – امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۱۲

فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) – امیرحسین حسینی (توابع تهران)

۸۶ کیلوگرم:

وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) ۴ – علی سوادکوهی (مازندران) ۶

محمدحسین نوروزیان (کردستان) صفر – سجاد غلامی (البرز) ۱۱

فینال: علی سوادکوهی (مازندران) – سجاد غلامی (البرز)

۹۷ کیلوگرم:

ابوالفضل بابالو (تهران) ۳ – علیرضا رکابی (سهمیه) ۲ ضربه فنی

عرفان علی زاده (سهمیه) ۲ – مجتبی گلیج (مازندران) ۶

فینال: مجتبی گلیج (مازندران) – علیرضا رکابی (سهمیه)