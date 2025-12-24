پخش زنده
رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشورمان از امروز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری از امروز، به مدت ۳ روز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار میشود.
در ادامه مسابقات پنج وزن نخست، نفرات راه یافته به دیدار نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم:
علیرضا سرلک (لرستان) ۲ – مهدی ویسی (سهمیه) ۸
علی یحیی پور (مازندران) ۷ – امیر پرسته (سهمیه) ۴
فینال: مهدی ویسی (سهمیه) – علی یحیی پور (مازندران)
۶۵ کیلوگرم:
یاسین رضایی (مازندران) ۱۳ – مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) ۱۵
آرمین حبیب زاده (سهمیه) ۱ – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۹
فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان)
۷۴ کیلوگرم:
محمد بخشی (سهمیه) ۳ – امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۴
علی رضایی (سهمیه) ۴ – امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۱۲
فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) – امیرحسین حسینی (توابع تهران)
۸۶ کیلوگرم:
وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) ۴ – علی سوادکوهی (مازندران) ۶
محمدحسین نوروزیان (کردستان) صفر – سجاد غلامی (البرز) ۱۱
فینال: علی سوادکوهی (مازندران) – سجاد غلامی (البرز)
۹۷ کیلوگرم:
ابوالفضل بابالو (تهران) ۳ – علیرضا رکابی (سهمیه) ۲ ضربه فنی
عرفان علی زاده (سهمیه) ۲ – مجتبی گلیج (مازندران) ۶
فینال: مجتبی گلیج (مازندران) – علیرضا رکابی (سهمیه)