رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی خطاب به رؤسای مجالس کشور‌های مسیحی، میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام آقای قالیباف به شرح زیر است:

عالی‌جناب؛

خرسندم فرارسیدن سالروز میلاد مبارک و فرخنده حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام)، پیامبر بزرگ الهی و آغاز سال نو میلادی را به جناب‌عالی، نمایندگان محترم پارلمان و مردم شریف کشورتان صمیمانه تبریک گویم.

در روزگاری که جهان با چالش‌های پیچیده و تنش‌های فزاینده روبه‌رو است، ضرورت تقویت گفت‌و‌گو و همگرایی میان ادیان الهی و بهره‌گیری از آموزه‌های پیامبران بزرگ، یادآور همزیستی مسالمت‌آمیز، عدالت و حفظ کرامت انسانی است و بیش از هر زمان دیگری می‌تواند در مسیر درک متقابل و شکل‌گیری تعامل سازنده برای کاهش تنش‌ها در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.

امید است در سال جدید میلادی، با گسترش صلح، ثبات و تقویت تعاملات سازنده میان پارلمان‌های دو کشور، بتوانیم سهمی مؤثر در ارتقای گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌های مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک داشته باشیم.

فرصت را مغتنم شمرده، برای جناب‌عالی و همکاران‌تان در پارلمان، سلامتی و توفیق روزافزون آرزومندم.