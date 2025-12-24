گشایش نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در مشهد
بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی از امروز سوم تا ششم دی ماه همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان، فعالان صنعت و سایر علاقه مندان خواهد بود.
محمد شیخانی افزود: این نمایشگاه در سالن های فردوسی، مفاخر و عطار برگزار می شود و در مجموع ۱۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی به مشارکتکنندگان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در این دوره، ۱۲۰ شرکت از سراسر کشور حضور دارند که از این تعداد، ۶۵ شرکت از خراسان رضوی و ۵۵ شرکت از خارج استان هستند.
به گفته وی، شرکت کنندگان غیر بومی از استانهای تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، کردستان، گیلان، خرمشهر و سمنان در این نمایشگاه حضور یافته اند.
مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد درباره حوزه های فعالیت مشارکتکنندگان اظهار کرد: محصولات ارائه شده شامل لوازم خانگی برقی و غیر برقی، لوازم آشپزخانه، تجهیزات صوتی و تصویری، یخچال و فریزر و اجاق گازهای توکار، رومیزی و فردار هستند.
شیخانی سیستم های سرمایشی و گرمایشی خانگی، دستگاه های تصفیه آب و هوا، ظروف چینی غذاخوری و اوپال شیشه ای، ظروف پخت و پز گرانیتی و تفلون، قطعات یدکی و خدمات تعمیرات لوازم خانگی، فرش ماشینی و موکت را از دیگر محصولات ارائه شده در این نمایشگاه عنوان کرد.
وی گفت: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی های تولیدکنندگان، توسعه تعاملات تجاری و آشنایی مصرف کنندگان با جدیدترین محصولات و فناوری های صنعت لوازم خانگی کشور به شمار می رود.