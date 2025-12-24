مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: به دلیل استقبال بسیار خوب و باشکوه، نمایشگاه کتاب کرمان تا فردا (پنجشنبه) تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان حسین اسحاقی گفت: تمدید یک روزه نمایشگاه کتاب به این دلیل است که مردم با فراغ بال بیشتری از این رویداد بزرگ فرهنگی بازدید کنند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان نیز با توجه به تعطیلی مدارس می توانند بهتر از این فرصت برای تهیه کتاب استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان بیان کرد: البته با توجه به استقبال بسیار خوب همشهریان، تمدید نمایشگاه تا روز جمعه را نیز بررسی می کنیم.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان پس از ۶ سال وقفه، به صورت بین‌المللی و با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» از ۲۷ آذرماه در تالار فرهنگ و هنر برپا شده است.