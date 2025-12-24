رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله روحانی، از سیره علمی، تقوای مالی و مردم‌داری این عالم فقید تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم سالگرد شهادت امام هادی علیه‌السلام و بیست‌وششمین سالگرد رحلت آیت‌الله روحانی، نماینده فقید امام و مقام معظم رهبری در مازندران و امام جمعه بابل، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در حوزه علمیه خاتم‌الانبیا(ص) بابل برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در این مراسم با تسلیت شهادت امام هادی(ع) و سالگرد رحلت این عالم خدمتگزار، سیره و شخصیت آیت‌الله روحانی را قابل تقدیر دانست و گفت: آیت‌الله روحانی با وجود سختی‌های دوران کودکی و فقدان پدر در پنج‌سالگی، مسیر تحصیل علوم دینی را برگزید و تا پایان عمر در مسیر تبلیغ، تعلیم و تهذیب نفس ثابت‌قدم ماند.

وی افزود: این عالم فقید در تبلیغ دین اثرگذار، مردمی و ساده‌زیست بود و در همه ابعاد زندگی، به‌ویژه در صیانت از بیت‌المال، تقوای مالی داشت. حضور مستمر و مؤثر در خطبه‌های نماز جمعه از ویژگی‌های بارز او بود و به‌ندرت جانشینی برای خود تعیین می‌کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، آموزش طلاب، پافشاری بر حضور در نماز جمعه، خدمت صادقانه به مردم و علاقه عمیق به مرجعیت و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را از خصایص برجسته آیت‌الله روحانی برشمرد و تصریح کرد: او عاشق و دلداده رهبری بود.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی امام جمعه بابل با اشاره به حضور پرشور مردم اظهار کرد: این حضور گسترده، متأثر از سیره و منش نورانی امام هادی علیه‌السلام و جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله روحانی است.

وی افزود: با گذشت ۲۶ سال از رحلت این عالم ربانی، سیره، تقوا، ساده‌زیستی و جانبازی او همچنان زنده است و مردم از برکات آن بهره‌مند هستند.

امام جمعه بابل با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و علمی آیت‌الله روحانی گفت: وی از کودکی تا پایان عمر، به تحصیل علم، تبلیغ، منبر و دعوت مردم اهتمام داشت و خدمت صادقانه به مردم و حساسیت شدید نسبت به بیت‌المال از شاخص‌های برجسته او بود.

وی تأکید کرد: آیت‌الله روحانی با وجود پیشنهادهای متعدد، همواره خود را موظف به حضور در خطبه‌های نماز جمعه می‌دانست و حتی سفرهای خارجی و دیدارهای رسمی نیز مانع حضور او در نماز جمعه نمی‌شد.