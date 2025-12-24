\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062d\u06cc\u0627\u0637 \u062f\u0648\u0644\u062a\u060c \u0627\u0632 \u062a\u0645\u0647\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0641\u062a \u062a\u0627 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u067e\u0631\u0633\u0634\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0648\u0632\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f.\n