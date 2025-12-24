پخش زنده
با کمک امدادگران اورژانس شهروند ۳۵ ساله در البرز از شوک آنافیلاکسی نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، رئیس اورژانس استان البرز گفت: بیمار ۳۵ ساله پس از تزریق عضلانی آمپول نوروبیون و مصرف خوراکی قرص سیفیکسیم، به طور ناگهانی دچار واکنش حساسیتی مهلک شد.
مهدوی گفت: علائم به سرعت پیشرفت کرد و کبودی در ناحیه لبها و بستر ناخنها رخ داد و بیمار دچار تنگی نفس شدید و اختلال جدی در تنفس بههمراه کهیر منتشر در سراسر پوست شد.
وی با بیان اینکه کاهش سطح هوشیاری نسبی در بیمار مشهود بود گفت: امدادگران اقدامات درمانی اولیه شامل مدیریت راه هوایی، تجویز داروهای لازم براساس پروتکل و تثبیت علائم حیاتی به سرعت انجام دادند و در نتیجه این مداخله بهموقع و حرفهای، وضعیت بیمار به تدریج بهبودیافته؛ سیانوز کاهش یافت و وضعیت تنفسی وی پایدارتر شد و از مرگ حتمی نجات یافت.
وی افزود: پس از پایدارسازی نسبی، بیمار تحت نظارت دقیق و با ادامه اکسیژنتراپی، با آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی فردیس منتقل و با شرایط مناسب تحویل کادر درمانی آن مرکز شد تا مراحل درمانی تکمیلی را طی کند.