با هدف حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شهرستان پلدختر، جشن گلریزان اجتماعی با حضور مسئولان دستگاه قضایی، معتمدین و خیرین این شهرستان برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس دادگستری پلدختر در مراسم جشن گلریزان اجتماعی حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شهرستان گفت: اجرای طرح گلریزان نماد مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی با خانواده‌های بی سرپرست و بخشی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه‌ی عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

میلاد احمدی پارسا افزود: جشن گلریزان اجتماعی فرصتی برای حمایت و جمع آوری کمک‌های مردمی به کودکان و زنان بد و بی سرپرست است تا با همدلی و هم افزایی به یاری آنان بشتابیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به نقش مثبت این گونه برنامه‌ها در راستای عمل به تکلیف اجتماعی و با احساس نوعدوستی این جشن‌ها برای تأمین نیاز نیازمندان و خانواده‌های بی و بدسرپرست استمرارداشته باشد تا جایی که با تقویت روحیه همکاری و همیاری در جامعه روزی برسد که تمام افراد جامعه در سایه عدالت، محبت و کرامت انسانی زندگی کرده و نیازمندی وجود نداشته باشد.



