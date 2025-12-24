همدلی ۵۰۰ خَیِر پلدختری برای حمایت از زنان و کودکان آسیبپذیر
با هدف حمایت از زنان و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست شهرستان پلدختر، جشن گلریزان اجتماعی با حضور مسئولان دستگاه قضایی، معتمدین و خیرین این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس دادگستری پلدختر در مراسم جشن گلریزان اجتماعی حمایت از زنان و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست شهرستان گفت: اجرای طرح گلریزان نماد مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی با خانوادههای بی سرپرست و بخشی از سیاستهای کلان قوه قضاییه در زمینهی عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
میلاد احمدی پارسا افزود: جشن گلریزان اجتماعی فرصتی برای حمایت و جمع آوری کمکهای مردمی به کودکان و زنان بد و بی سرپرست است تا با همدلی و هم افزایی به یاری آنان بشتابیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به نقش مثبت این گونه برنامهها در راستای عمل به تکلیف اجتماعی و با احساس نوعدوستی این جشنها برای تأمین نیاز نیازمندان و خانوادههای بی و بدسرپرست استمرارداشته باشد تا جایی که با تقویت روحیه همکاری و همیاری در جامعه روزی برسد که تمام افراد جامعه در سایه عدالت، محبت و کرامت انسانی زندگی کرده و نیازمندی وجود نداشته باشد.
امام جمعه پلدختر نیز با بیان اینکه مردمیسازی حمایت از خانوادههای بیسرپرست و کمسرپرست از اقدامات ارزشمند دادگستری شهرستان پلدختر است، گفت: ۵۰۰ خَیِر پلدختری برای حمایت از زنان و کودکان آسیبپذیر در این مراسم شرکت کردند .
حجتالاسلام حاجیوند از این میزان مشارکت و استقبال خَیِرین از طرح مذکور قدردانی و آن را جلوهای از همبستگی اجتماعی و مسئولیتپذیری در برابر آسیبپذیرترین اقشار جامعه که همان کودکان و زنان بیسرپرست و بدسرپرست میباشند دانست.