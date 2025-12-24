پخش زنده
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران با تأکید بر ضرورت همافزایی میان شهرستانها گفت: افزایش تعامل و تبادل نظر میان فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان شوراهای فرهنگ عمومی، به شناسایی دقیقتر چالشهای فرهنگی و ارتقای کارایی این شوراها منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام ابوترابی در سخنانی با اشاره به اهداف نشستها و تعاملات میان شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانهای استان اظهار کرد: این فرآیند در وهله نخست موجب ارتقای سطح هماهنگی میان شهرستانهای منطقه میشود و فرمانداران ائمه محترم جمعه و مسئولان شوراهای فرهنگ عمومی در فضایی مبتنی بر گفتوگو و تبادل نظر به درک مشترکتری از چالشها و مسائل محوری فرهنگی دست خواهند یافت.
وی افزود: این تعاملات همچنین این امکان را فراهم میکند که فرمانداران و ائمه جمعه در جریان اقدامات و فعالیتهای فرهنگی انجامشده در سایر شهرستانها قرار گیرند که این امر میتواند زمینهساز تبادل تجربیات موفق و افزایش کارایی شوراهای فرهنگ عمومی شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران با تأکید بر اهمیت شنیدن دیدگاهها و نظرات مسئولان محلی تصریح کرد: نظرات و پیشنهادات مطرحشده در این نشستها مورد استماع و بررسی قرار میگیرد و در خصوص مسائل کلان استان، از این دیدگاهها استفاده خواهد شد و در مواردی که نیاز به تصمیمگیری در سطح شورای فرهنگ عمومی استان باشد، اقدامات لازم در همان چارچوب انجام خواهد گرفت.