به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طبیی در بازدید از کارخانه پگاه شوش افزود: باتوجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، با هدف مدیریت بازار شیر و محصولات اصلی لبنی در مورد قیمت شیر خام و ۴ قلم محصول لبنی اصلی بازنگری انجام شد و در این زمینه بازرس‌های نظارتی برای کنترل بر قیمت‌های بازار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: براساس این مصوبه قیمت شیر خام درب کارخانه کیلویی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرم ۵ درصد چربی ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان، شیر بطری ۱۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر UF ۴۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان، و ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان برای نظارت بر اجرای تولید حمایتی محصول لبنی، نظارت را از مبدأ تولید یعنی کارخانه پیگیری می‌کند و همچنین این نظارت‌ها بر توزیع دقیق محصولات و خرده‌فروشی‌ها انجام خواهد شد.